2021/03/05 | 14:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ هبطت الطائرة التي تقل بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الجمعة، في مطار بغداد الدولي.قبيل ذلك وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى مطار بغداد لاستقبال البابا فرنسيس.وفي وقت سابق تم نشر تفاصيل برنامج اليوم الاول لزيارة البابا فرنسيس إلى العراق، وفق مصادر حكومية.وبحسب المصادر، فإن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيكون في الصالة الخاصّة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرة البابا تهبط في مطار بغداد الدولي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرة البابا تهبط في مطار بغداد الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).