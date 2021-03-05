العراقيون يرحبون بالبابا ويستذكرون ’سليماني’ و’المهندس’

2021/03/05 | 14:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتلت زيارة بابا الفاتيكان "فرنسيس" للعراق حيزا كبيرا من منشورات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد وبالمناسبة تصدرت عدة هاشتاغات الترند ترحيبا ب...

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