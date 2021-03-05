زعيم التيار الصدري يرحب بزيارة بابا الفاتيكان للعراق

2021/03/05 | 14:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى االصدر ببابا الفاتيكان الذي يجري زيارة تاريخية الى العراق....

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