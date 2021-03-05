2021/03/05 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

يتواصل الحديث عن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد ومهاجم برشلونة الإسباني، خلال الموسم المقبل، عقب انتهاء تعاقده مع الفريق الكتالوني.

وينتهي تعاقد ميسي مع برشلونة نهاية الموسم الحالي، حيث يحق له الانتقال لأي فريق يريده، في صفقة انتقال حر، وسط اهتمام من باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وكشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن مفاجأة بتقديم خوان لابورتا المرشح الرئاسي لبرشلونة وعداً لميسي بشأن مستقبله مع الفريق الكاتالوني خلال الموسم الجديد.

وأكد برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن، "لابورتا وعد ميسي، بأنه يقاتل حتى الموت، لحسم صفقة المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند خلال الصيف المقبل".

ويستمر اهتمام عمالقة الكرة الأوروبية، من أجل التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند البالغ من العمر 20 عامًا، ريال مدريد، باريس سان جيرمان، برشلونة، بايرن ميونيخ، يوفنتوس، مانشستر سيتي، وتشيلسي، بعدما استطاع تقديم مستويات خارقة مع دورتموند.

وأضاف التقرير، أن "مستقبل ميسي بات أقرب إلى البقاء داخل برشلونة أكثر من أي وقت مضى على الإطلاق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صفقة عالمية.. "هدية" مرشح برشلونة إلى ميسي لتجديد عقده) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صفقة عالمية.. "هدية" مرشح برشلونة إلى ميسي لتجديد عقده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).