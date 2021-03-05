البابا فرنسيس يصل الى بغداد

2021/03/05 | 14:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وصل البابا فرنسيس الى مطار بغداد الدولي ، مبتدئا زيارة رسمية للعراق تستمر حتى يوم الاثنين .وجرى للبابا استقبال رسمي على رأسه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي .وتشمل زيارة البابا ، اضافة الى بغداد ، محافظات النجف وذي قار ونينوى واربيل ./ انتهى5

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