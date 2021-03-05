العوائل البغدادية تتوافد الى شارع مطار بغداد

2021/03/05 | 14:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / توافدت عشرات العوائل البغدادية الى شارع مطار بغداد الدولي للمشاركة في استقبال البابا الفاتيكان فرنسيس ، المؤمل وصوله الى العراق بعد قليل ./انتهى5

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