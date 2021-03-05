الكاظمي يستقبل البابا في مطار بغداد

2021/03/05 | 14:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، البابا فرانسيس في مطار بغداد الدولي.

وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) إن " الكاظمي استقبل البابا الذي وصلت طائرت الى العاصمة بغداد في اول زيارة لبابا الفاديكان الى العراق".

وتضمن زيارة البابا لقاء رئيس الجمهورية وزيارة النجف الأشرف للقاء السيد السيستاني وزيارة مدينة أور في ذي قار.

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