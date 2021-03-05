الحرس الثوري: إحباط محاولة اختطاف طائرة إيرانية وإجبارها على الهبوط في دولة خليجية

2021/03/05 | 14:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، عن إحباط محاولة اختطاف طائرة مدنية كانت برحلة داخلية وإجبارها على الهبوط في إحدى دول الخليج.

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