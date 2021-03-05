زيارة تاريخية.. البابا فرانسيس يصل العراق

2021/03/05 | 14:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل البابا فرانسيس إلى العراق قادما من روما، في أول زيارة له منذ تفشي وباء كورونا، تستمر 4 أيام.

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