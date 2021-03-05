2021/03/05 | 14:11 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وصل البابا فرانسيس إلى العراق قادما من روما، في أول زيارة له منذ تفشي وباء كورونا، تستمر 4 أيام.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيارة تاريخية.. البابا فرانسيس يصل العراق ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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