الكاظمي يستقبل بابا الفاتيكان في مطار بغداد الدولي

2021/03/05 | 14:12 - المصدر: وكالة ناس

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يستقبل قداسة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان لدى وصوله مطار بغداد الدولي.

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