2021/03/05 | 14:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مستشار رئيس دولة الامارات ووزير الدولة للشؤون الخارجية السابق أنور قرقاش .

ان زيارة البابا فرنسيس التاريخية الى العراق الشقيق خطوة اخرى نحو ترسيخ رؤية التسامح والتواصل والحوار .

وقال قرقاش في تغريدة على تويتر ان زيارة البابا فرنسيس التاريخية الى العراق الشقيق خطوة اخرى نحو ترسيخ رؤية التسامح والتواصل والحوار والتي ينشدها كل عاقل من ابناء المنطقة بعد عقود من الفتن والحروب والاقصاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرقاش: الزيارة خطوة لترسيخ التسامح والتواصل والحوار بعد عقود من الفتن والحروب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرقاش: الزيارة خطوة لترسيخ التسامح والتواصل والحوار بعد عقود من الفتن والحروب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).