الكاظمي: العراق شعبا وحكومة يرحبون بقداسة البابا في أرض سومر وبابل وآشور

2021/03/05 | 14:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بزيارة البابا فرنسيس إلى العراق.

ونشر الكاظمي عبر حسابه في تويتر تغريدة قال فيها إن العراق شعباً وحكومة يستقبلون قداسة البابا فرنسيس بكل محبة وسلام، وذلك للتأكيد على عمق الأواصر الإنسانية التي كانت بلاد النهرين ومازالت وستبقى محطتها التأريخية للقاء الأديان والأفكار والقيم البشرية المشتركة، وفقا للتغريدة.

واختتم رئيس مجلس الوزراء تدوينته قائلا: مرحبا بقداسة البابا في أرض سومر وبابل وآشور والأنبياء والأولياء.

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