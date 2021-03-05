بالصور.. اللحظات الأولى لوصول طائرة البابا فرنسيس إلى مطار بغداد

2021/03/05 | 14:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تنشر “الايام نيوز”، اليوم الجمعة، الصور الأولى التي توثق هبوط الطائرة التي تقل بابا الفاتيكان فرنسيس، في مطار بغداد الدولي.قبيل ذلك وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى مطار بغداد لاستقبال البابا فرنسيس.

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