ريبورتاج: زيارة البابا فرنسيس إلى العراق تعيد إشكالية الكنائس المغلقة في البلاد إلى الواجهة

2021/03/05 | 14:15 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لاتزال ذكريات الأقلية المسيحية في العراق بداخل كنائسهم التي باتت مغلقة عقب تعرضها إلى هجمات إرهابية عالقة في أذهانهم، ومنهم من يحلم بالصلاة أو حضور قداس بداخلها كعادة الأيام الخوالي.



ففي العاصمة بغداد وحدها، لاتزال أبواب عشر كنائس على الأقل مغلقة في وجه المؤمنين.



وباتت المناطق المحيطة بالكنائس خاوية تماما بسبب نزوح سكانها من المسيحيين عقب تعرضهم لهجمات إرهابية، ولكن العاملين على إصلاح الكنائس يحاولون جاهدين إعادة فتحها.

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