شيخ الأزهر يوجه رسالة لبابا الفاتيكان قبيل زيارته إلى العراق

2021/03/05 | 14:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر،

رسالة للبابا فرنسيس بابا الفاتيكان،

قبل زيارته إلى العراق، جاء فيها «أدعو

بالتوفيق للبابا فرنسيس في رحلته وأن

تحقق المأمول على طريق الأخوة

الإنسانية»، بحسب ما أفادت

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