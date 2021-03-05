عراقيون يتوافدون الى طريق المطار للترحيب بالبابا فرنسيس

2021/03/05 | 14:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توافد المئات من العراقيين الى طريق

المطار للترحيب بالبابا فرنسيس

وبحسب مصادر مطلعة فان الكاظمي وصل الى

مطار بغداد لاستقبال الضيف الفاتيكاني

البابا فرنسيس قادما من روما

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