2021/03/05 | 14:22 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي يستقبل بابا الفاتيكان في مطار بغداد.

عاجل | وصول بابا الفاتيكان إلى قاعة الشرف في مطار بغداد.

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