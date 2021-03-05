بالصورة.. بابا الفاتيكان يصل الى مطار بغداد والكاظمي يستقبله

2021/03/05 | 14:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وصل البابا فرنسيس الى مطار بغداد الدولي، فيما استقبلة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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