البرلمان ينشر جدول أعمال جلسة السبت

2021/03/05 | 14:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نشرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اليوم الجمعة، جدول اعمال جلسة يوم غد السبت.وحصل “الايام نيوز”على نسخة من جدول اعمال جلسة يوم غد السبت، والتي ستكون من 12 فقرة، اغلبها التصويت على اتفاقيات.

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