2021/03/05 | 14:36 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تزامنا مع الزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان فرنسيس إلى العراق، وزياراته إلى كنائسه التاريخية، نورد لكم مختصرا عن المسيحية في العراق....
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) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسيحيو العراق بين التاريخ والحاضر
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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