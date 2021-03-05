مسيحيو العراق بين التاريخ والحاضر

2021/03/05 | 14:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزامنا مع الزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان فرنسيس إلى العراق، وزياراته إلى كنائسه التاريخية، نورد لكم مختصرا عن المسيحية في العراق....

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