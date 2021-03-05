بابا الفاتيكان يصل العاصمة بغداد بمستهل زيارته للعراق

2021/03/05 | 14:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل البابا فرانسيس الى العراق في مستهل زيارة تستمر ثلاثة ايام، وتجري في ظل تدابير أمنية مشددة وارتفاع في اعداد الاصابات بفيروس كورونا....

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