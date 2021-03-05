الكاظمي يجتمع مع البابا في مطار بغداد الدولي

2021/03/05 | 14:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الجمعة،اجتماعاً مباشراً في القاعة الرئيسية في مطار بغداد، بعد مراسيم استقبال بابا الفاتيكان.

وقال مصدر مطلع، ان "الكاظمي عقد مع البابا اجتماعاً ثنائياً في القاعة الرئيسية بمطار بغداد الدولي، بعد ان هبطت طائرة الاخير وانتهاء مراسيم استقباله الرسمية".

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