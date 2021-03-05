بالوثيقة.. جدول أعمال جلسة البرلمان يوم غد يتضمن 11 فقرة

2021/03/05 | 14:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نشرت رئاسة مجلس النواب، اليوم الجمعة (05 آذار 2021)، جدول أعمال جلسة يوم غد السبت، الذي تضمن 11 فقرة، مع إجراء مناقشات عامة.

وجاء جدول أعمال جلسة البرلمان كما موضح في الصورة التالية:

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