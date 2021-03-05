البابا فرنسيس يتوجه الى قصر بغداد

2021/03/05 | 14:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / غادر البابا فرنسيس مطار بغداد الدولي متوجها الى قصر بغداد ، حيث سيكون في استقباله رئيس الجمهورية برهم صالح .وكان البابا قد وصل الى بغداد بعد ظهر اليوم الجمعة مبتدئا زيارة رسمية للعراق .وكان في استقباله في المطار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ./ انتهى5

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