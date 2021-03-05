مجلس النواب يصوت غدا على مشروع قانون الخدمة المدنية

2021/03/05 | 14:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / يعقد مجلس النواب جلسة اعتيادية غدا السبت .ويتضمن جدول اعمالها التصويت على عشرة تشريعات اهمها مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي ، وقراءة تقرير ومناقشة مشروع اخر ./انتهى5

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