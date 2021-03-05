2021/03/05 | 14:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي، جدول أعمال الجلسة الـ41 من الفصل الشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة، المقرر انعقادها يوم غد السبت، والذي يتضمن التصويت على 10 مشاريع قوانين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدول أعمال جلسة البرلمان غداً.. التصويت على 10 قوانين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدول أعمال جلسة البرلمان غداً.. التصويت على 10 قوانين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).