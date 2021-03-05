2021/03/05 | 14:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مكافحة اجرام بغداد، القبض على عصابة متخصصة بسرقة الدراجات النارية.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعد تزايد حوادث سرقة الدراجات النارية وتحديدا ضمن منطقة شارع فلسطين من قبل اشخاص مجهولين تم تشكيل فريق عمل من مكتب مكافحة اجرام باب الشيخ لغرض الحد من هذه الجرائم والقبض على …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عصابة متخصصة بسرقة الدراجات النارية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عصابة متخصصة بسرقة الدراجات النارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).