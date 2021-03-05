سفير تركيا لدى الفاتيكان يؤكد ترحيب بلاده بالزيارة ويصفها بذات التاثير الايجابي

2021/03/05 | 14:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال السفير التركي لدى الفاتيكان لطف الله غوكطاش أن بلاده ترحب بزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس إلى العراق عادا الخطوة اسهاما إيجابا بتعزيز الاستقرار

ونقلت وكالة “الأناضول” عن غوكطاش قوله إن زيارة البابا سيكون لها تأثير إيجابي في تعزيز استقرار العراق لا سيما أنها تأتي في وقت يضمد فيها العراقيون جراحهم ويسعون للاستقرار الاجتماعي ولفت إلى أنّ بابا الفاتيكان ولأول مرة سيلتقي مرجعا دينيا وزيارته للعراق ستكون بمثابة تضامن مع المسيحيين في هذا البلد مؤكدا أن تركيا ترحب بأي تطور يصب لصالح استقرار ورفاه المنطقة.

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