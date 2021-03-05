2021/03/05 | 14:52 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البابا فرنسيس يغادر مطار بغداد الدولي للقاء الرئيس العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/05 | 14:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البابا فرنسيس يغادر مطار بغداد الدولي للقاء الرئيس العراقي) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البابا فرنسيس يغادر مطار بغداد الدولي للقاء الرئيس العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).