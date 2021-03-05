لابورتا يتعهد لميسي بإبرام صفقة من العيار الثقيل

2021/03/05 | 14:56 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشف تقرير إعلامي إسباني، اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة.وتتزايد التكهنات حول مستقبل ميسي مع اقتراب نهاية عقده مع “البارسا”، ويستطيع “البرغوث”، التوقيع مع أي ناد من الآن.ووفقا لبرنامج “الشيرنغيتو”، فإن المرشح لرئاسة نادي برشلونة، خوان لابورتا، وعد ميسي، بأن يقاتل حتى الموت، لحسم صفقة التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند، المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ميسي، بات الآن أقرب لاتخاذ قرار البقاء مع برشلونة، أكثر من أي وقت مضى.وسبق لميسي أن حاول الرحيل عن برشلونة في الصيف الماضي، بعد أن أرسل “بروفاكس” لفسخ العقد قبل عام […]

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