إصابات كورونا في العالم تتجاوز 115 مليوناً

2021/03/05 | 15:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 115 مليون، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 2.5 مليون وفاة.وأوضحت جامعة جونز هوبكنز، انه بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 115.597.805، وإجمالي الوفيات 2.569.011.وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس …

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