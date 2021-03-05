ظهور مؤشرات جدية لتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار في موازنة 2021

2021/03/05 | 15:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مازن الفيلي، اليوم الجمعة، أن الظروف مهيئة لتعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي وكذلك سعر برميل النفط في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021.

وقال الفيلي في تصريحات صحافية، إن “الظروف مهيئة من أجل إعادة او تخفيض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في مشروع الموازنة، لكن صعب تحقيق ذلك في ظل الانتهاء من صياغة المشروع ومناقشته ودراسته في اللجنة المالية النيابية بالتالي نحتاج إلى إعادة صياغة المشروع وهذا غير ممكن”.

وأضاف أن “هناك توجه لرفع سعر برميل النفط في مشروع قانون الموازنة بالنظر لارتفاع الاسعار في الأسواق العالمية”، مؤكدا ان “السعر الحالي ساهم في توفر إيرادات مالية كبيرة للدولة”.

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