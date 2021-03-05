بالفيديو.. صالح والكاظمي في استقبال بابا الفاتيكان بمطار بغداد

2021/03/05 | 15:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بابا الفاتيكان البابا فرانسيس في مطار بغداد....

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