الاقتصادية النيابية: الظروف مهيأة لتعديل سعر الصرف وبرميل النفط بالموازنة

2021/03/05 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مازن الفيلي، اليوم الجمعة، أن الظروف مهيئة لتعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي وكذلك سعر برميل النفط في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021.

وقال الفيلي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الظروف مهيئة من أجل إعادة او تخفيض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في مشروع الموازنة، لكن صعب تحقيق ذلك في ظل الانتهاء من صياغة المشروع ومناقشته ودراسته في اللجنة المالية النيابية بالتالي نحتاج إلى إعادة صياغة المشروع وهذا غير ممكن".

وأضاف أن "هناك توجه لرفع سعر برميل النفط في مشروع قانون الموازنة بالنظر لارتفاع الاسعار في الأسواق العالمية"، مؤكدا ان "السعر الحالي ساهم في توفر إيرادات مالية كبيرة للدولة".

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