بالصور .. الفعاليات الفنية والشعبية باستقبال البابا في صالة الشرف بمطار بغداد

2021/03/05 | 15:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ، لقطات مصورة للفعاليات الفنية والشعبية والتراثية خلال مراسم استقبال البابا فرنسيس في صالة الشرف الكبرى بمطار بغداد الدولي./انتهى5

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