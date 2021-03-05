العراق يعيش لحظة تاريخية باستقباله أول بابا للفاتيكان على أراضيه

2021/03/05 | 15:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ بابا الفاتيكان البابا فرنسيس زيارته التاريخية إلى العراق والتي تعد أول زيارة بابوية إلى أرض الرافدين وستستمر ثلاثة أيام.

وجرت في مطار بغداد الدولي مراسم استقبال رسمية مهيبة لقداسة البابا، وكان على رأس المستقبلين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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