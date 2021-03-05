2021/03/05 | 15:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]منعت سيطرة الاعظمية الأمنية في العاصمة بغداد، فريق نادي زاخو من المرور والتوجه الى ملعب الشعب الدولي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتجاز وفد نادي زاخو في بغداد ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتجاز وفد نادي زاخو في بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).