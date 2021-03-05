البابا يصل إلى بغداد ويعقد اجتماعًا مباشرًا مع الكاظمي

2021/03/05 | 15:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، البابا فرانسيس في مطار بغداد.

وعقد الكاظمي والبابا اجتماعًا مباشرًا في القاعة الرئيسية في مطار بغداد.

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