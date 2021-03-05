رئيس الجمهورية يسقبل البابا

2021/03/05 | 15:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ، اليوم الجمعة، البابا فرانسيس في قصر بغداد.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "صالح استقبل البابا الذي وصل الى العاصمة بغداد في أول زيارة لبابا الفاتيكان الى العراق".وتتضمن زيارة البابا لقاء رئيس الجمهورية وزيارة النجف الأشرف للقاء السيد السيستاني وزيارة مدينة أور في ذي قار.وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد استقبل البابا فرانسيس لدى وصوله مطار بغداد الدولي.

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