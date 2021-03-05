برهم صالح يستقبل البابا في قصر بغداد الرئاسي.. وانطلاق مراسل الاستقبال الرسمي

2021/03/05 | 15:13 - المصدر: وكالة ناس

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برهم صالح يستقبل قداسة البابا فرنسيس في قصر بغداد الرئاسي، وانطلاق مراسل الاستقبال الرسمي.

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