"بعنا الأجهزة الكهربائية كي ندفع الإيجار".. فقراء لبنان يخافون رفع الدعم

2021/03/05 | 15:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الأسابيع الأخيرة في لبنان ارتفاعاً جديداً في أسعار السلع والخدمات كافة، من الخبز والمواد الغذائية المستوردة بغالبيتها، مروراً بالبنزين وتعرفة سيارات الأجرة، وصولاً الى فاتورة المولّد الكهربائي وسط تقنين قاس في التيار، علما أن جزءا كبيرا من هذه السلع مدعوم من الدولة.

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