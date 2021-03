2021/03/05 | 15:15 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منعت سيطرة الاعظمية الأمنية في العاصمة بغداد، فريق نادي زاخو من المرور والتوجه الى ملعب الشعب الدولي.وقال مشرف الفريق شيفان عبدي إن الفريق محتجز حاليا في مدخل الاعظمية عندما عبر جسر الكاظمية متوجها لملعب الشعب الدولي لخوض مباراته أمام نادي الشرطة ضمن الجولة 22 من الدوري الممتاز .وبين ان وفد زاخو مازال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احتجاز وفد نادي زاخو لكرة القدم قبل مواجهة الشرطة في ملعب الشعب الدول first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتجاز وفد نادي زاخو لكرة القدم قبل مواجهة الشرطة في ملعب الشعب الدول) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتجاز وفد نادي زاخو لكرة القدم قبل مواجهة الشرطة في ملعب الشعب الدول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).