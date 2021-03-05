تعليق من رئيس اللبناني بشان زيارة البابا الى العراق

2021/03/05 | 15:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني رحب الرئيس اللبناني، ميشال عون، يوم الجمعة، بزيارة بابا الفاتيكان، إلى العراق، فيما أعرب عن أمله في أن تسهم الزيارة في إرساء سلامٍ حقيقي يحتاجه العراق وسائر شعوب المنطقة.وذكر عون في بيان أوردته الرئاسة اللبنانية، “اهلاً بقداسة البابا فرنسيس على أرض المشرق، الأرض التي طالما كانت موطن لقاء الحضارات والأديان والثقافات”.[…]

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