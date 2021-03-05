رئيس الجمهورية يستقبل قداسة البابا فرنسيس

2021/03/05 | 15:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الجمعة، قداسة البابا فرنسيس في قصر بغداد الرئاسي.

بعدهات انطلقت مراسم الاستقبال الرسمي، عُزف خلالها النشيد الوطني لدولة الفاتيكان والسلام الجمهوري العراقي.

هذا وتتضمن زيارة البابا لقاء رئيس الجمهورية وزيارة النجف الأشرف للقاء السيد السيستاني وزيارة مدينة أور في ذي قار.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد استقبل البابا فرانسيس لدى وصوله مطار بغداد الدولي.

PUKmedia خاص

الصورة/ عن فرانس بريس

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