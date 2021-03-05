'الحريم سبب الكورونا'.. اتهامات لنائب كويتي سابق باستحقار النساء

2021/03/05 | 15:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أثار النائب الكويتي السابق، ناصر الدويلة، الجدل بعد أن وجه اتهامات للنساء بأنهن السبب الرئيسي في تزايد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وحذر النائب السابق من سقوط الحكومة بسبب ما سماه "انفلات الحريم" في التجمعات الاجتماعية المختلفة التي تساهم في انتشار الفيروس التاجي، مقترحا أن يبقى الحظر على النساء فقط.

وتعرض الدويلة لموجة من ردود الفعل الواسعة من النساء والرجال على حد سواء، فيما اتهمه مغردون بـ "استحقار" النساء، فيما سخر آخرون من هذا الطرح الذي وصفه بعضهم بـ "السطحي".

وكتب الدويلة تغريدة، مساء الخميس، قال فيها: "انتشرت الكرونا والحافظ الله لكن حريم الكويت سبب رئيسي من كثر الدوجه و قد تسقط الحكومة بسبب انفلات الحريم نحو العروس والاستقبالات مرتع الكرونات كلها اقترح ان يقتصر الحظر على الحريم واللي تلقونها تفتر اسحبوا سيارتها والحافظ الله او عطوا رجلها مهر زوجه ثانيه وبيت و يا الله السلامه".

والدويلة البالغ من العمر 65 عاما، هو نائب سابق في مجلس الأمة الكويتي، ومحام، وسبق له العمل في الجيش الكويتي كضابط دروع، وفقا لملفه الشخصي بتويتر.

يأتي ذلك بالتزامن مع الحظر الجزئي للتجول الذي فرضته السلطات الكويتية في أعقاب الارتفاع القياسي لحالات كوفيد-19 على مستوى البلاد، إذ يستمر الحظر حتى 8 أبريل المقبل، وفقا للناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم

ومؤخرا، صنف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركي، الكويت في المستوى الرابع وأوصى بعدم السفر إليها، عقب هذا التصنيف الأحمر الذي يعد في مستوى "عال جدا".

وبحسب إحصائيات جامعة " "، فإن الكويت تسجل ما يقرب من 197 ألف إصابة بالفيروس منذ بداية الوباء، منها 1105 حالة وفاة.

لكن معدل الإصابات في فبراير الماضي، ارتفع بشكل كبير مع بداية حملة التطعيم في الدولة الخليجية الثرية، حيث وصل عدد الإصابات اليومية لـ 1716 إصابة مؤكدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفقا لإعلان السلطات الصحية، الخميس.

N.A

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