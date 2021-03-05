إلى البابا فرنسيس: الفايروس في

2021/03/05 | 15:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:رنا حداد

منذ العام ٢٠١٤ -وهو العام الذي ارتكب

فيه تنظيم داعش الإرهابي جرائم الإبادة

الجماعية ضد الأقليات الدينية،

الأيزيديين والمسيحيين وغيرهم في

العراق- لربما تأتي زيارة البابا فرنسيس

الى ارض ا

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