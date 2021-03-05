صالح يستقبل قداسة البابا فرنسيس في قصر بغداد..صور

2021/03/05 | 15:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية، برهم صالح،

اليوم الجمعة (5 آذار 2021)، البابا فرنسيس

في قصر بغداد.

وقال المكتب الإعلامي، لرئاسة

الجمهورية، ان "رئيس الجمهورية برهم

صالح استقبل قداسة البابا فرنسيس في قصر

بغداد

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