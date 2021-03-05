عاجل | مراسم استقبال رسمية مهيبة لقداسة بابا الفاتيكان في القصر الرئاسي.

2021/03/05 | 15:53 - المصدر: قناة التغيير

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– مراسم استقبال رسمية مهيبة لقداسة بابا الفاتيكان في القصر الرئاسي.

– الرئيس برهم صالح وزوجته يستقبلان بابا الفاتيكان في القصر الرئاسي.

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