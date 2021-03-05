الصحة العالمية تتهم 3 دول بعدم الشفافية في معلومات انتشار كورونا

2021/03/05 | 15:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية أنه على مدار العام الماضي، شاركت البلدان في جميع أنحاء العالم ببيانات حول كورونا، ومع ذلك، تبرز 3 دول على أنها إما أقل شفافية، أو تنكر حجم المشكلة.وبحسب بيان المنظمة إن دولة تنزانيا الواقعة في شرق إفريقيا، لم تقم بتحديث بيانات كوفيد-19 الخاصة بها منذ أوائل مايو الماضي، […]

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