الصناعات يقهر القوة الجوية في دوري الكرة الممتاز

2021/03/05 | 16:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

نجح فريق الصناعات الكهربائية في تحقيق الفوز على القوة الجوية بهدفين لهدف في ممتاز الكرة.

واقيمت المباراة على ملعب الصناعة لحساب الاسبوع الـ22 من المسابقة.

وسجل ثنائية الصناعات اللاعب مصطفى محمود في الدقيقتين 55 و57.

اما هدف الصقور الوحيد جاء عن طريق اللاعب حمادي احمد في الدقيقة 87.

الفوز ارسل الصناعات الى النقطة 22 في المركز السادس عشر، فيما توقف رصيد الصقور عند النقطة 47 في صدارة الترتيب.



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